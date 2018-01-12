《18早春硬調子》2

2018-01-12

記者林欣若／台北報導

Tory Burch 上城名媛的從容自信

從千金小姐、結婚後與丈夫共同創立品牌，再歷經離婚、獨自打理品牌，設計師Tory Burch是不折不扣的女強人，她的偶像前美國第一夫人賈姬（Jackie Kennedy）、烏干達土柔王國伊莉莎白公主（Princess Elizabeth）就和Tory Burch一樣，身兼多重身分，出現在公眾場合時，總是服裝得宜、流露從容的自信。Tory Burch的早春系列便以這兩位偶像為靈感來源，她們彰顯了簡約美學、流露著高貴優雅氣質，因為工作關係，她們周遊列國，卻總是能輕鬆駕馭充滿異國風情的服飾，完美展現大都會女性敏銳的時尚觸覺。

Tory Burch以經典簡單的外型經修飾後，打造出輕鬆柔和的線條以及流暢優美的結構，A字裙和束腰上衣能凸顯嫵媚的女性之美，打褶褲、外套和束腰風衣則帶有Tomboy風格，長裙可優雅、可休閒，搭配西裝外套又是另一種俐落帥氣，每一樣單品都切合都會女性的穿搭需求。呼應伊莉莎白公主的異國風，這一季的花紋以非洲部落圖騰為主，搭配木珠、纖維流蘇，將部落風情融入都會裝束，簡約的黑白格紋則具有強烈的視覺效果，呈現輕鬆自信的高雅風格。

亮點配件 造型平底鞋

鞋款也完美與服裝搭配，草編牛津鞋有著帥氣的輪廓，草編材質為這款紳士增添輕鬆休閒感，全新推出的T字便鞋以麂皮凸顯質感，尖頭和繫帶設計，讓雙腳的線條更典雅婉約。

圖片提供／Tory Burch