《18早春硬調子》1

2018-01-12

記者林欣若／台北報導

Michael Kors 優雅幹練的海島風情

想像一個日理萬機、好不容易抽出空檔度假的女強人，在假期中既要充分享受悠閒感，卻又不甘邋遢隨便，她的行李中該有哪些單品？Michael Kors Collection的早春系列就是答案。

充滿熱帶度假感的印花長褲或洋裝，外罩白色或黑色的寬鬆西裝外套，條紋襯衫搭配印花裙和便鞋，每一種組合既滿足度假的休閒感、又不失優雅幹練，西裝外套、長褲、襯衫、長版背心、及膝裙、洋裝……，每一樣單品各自都是重點，互相搭配卻也天衣無縫，非常符合度假時以最少單品搭配出最多變化的實用原則，視覺感十足的印花和條紋，大小不一，錯落有致，地中海藍、純白與黑色，加上檸檬黃點綴出島嶼氛圍，材質上則運用大量的絲質，打造隨風搖曳的輕盈飄逸。

亮點配件 軟質大包

包款以軟質寬鬆強調渡假感，HUTTON黑色編織流蘇小牛皮是恣意隨性的編織袋，放大卻不誇張的流蘇裝飾增添優雅與時髦，配上長背帶讓造型更有變化；LENOX流蘇摺式手拿包是oversized的摺疊式柔軟的手拿包，飄逸的流蘇與柔軟的義大利小牛皮革觸感，為度假造型增添精緻。

圖片提供／Michael Kors Collection