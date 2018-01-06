Dior包藏藝術 孔曉振賞貨

〔記者王瀅娟／台北報導〕Lady Dior手袋為70歲的Dior最經典的品牌象徵，也是Dior常用以跨界合作的單品。集結創始人Dior先生對藝術的喜好，Dior自2016年推出Dior Lady Art系列，持續邀請諸當代藝術家與Lady Dior展開想像對話，設計一系列限量發行的藝術商品，韓星孔曉振與Angelababy都為藝術創作著迷。
藝術家創作的眼界同時也挑戰皮革工坊在傳統製作工法上的極限，如孔曉振手上的Lady Dior便歷經60幾次的試驗，才做出藝術家滿意的碎裂鏡面效果；Betty Mariani創作的女性臉部畫作，層層疊疊加上刺繡，創造出宛如許多路人都為之加上一筆的街頭集體創作塗鴉風。圖片提供：Dior
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Angelababy也愛Dior Lady Art系列包款。
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美國藝術家John Giorno創作的Dior Lady Art手提包，一面以白色粗體字壓印他的詩句，另一面則是單純壓印同一句詩（圖），表達他認為女性有時很強勢，有時卻很含蓄，230,000元。
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法國藝術家Betty Mariani創作的Dior Lady Art手提包，230,000元。
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孔曉振手提南韓藝術家Lee Bul創作的Dior Lady Art手提包，如一面破碎的大鏡子。
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美國藝術家John Giorno創作的Dior Lady Art手提包，一面以白色粗體字壓印他的詩句（圖），另一面則是單純壓印同一句詩，表達他認為女性有時很強勢，有時卻很含蓄，230,000元。