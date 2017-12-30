超商拆門營業 跨年+元旦備妥夯品

2017-12-30

〔記者林欣若／台北報導〕跨年夜、連假出遊，便利商店是最佳補給站，不少門市「拆門營業」，看好跨年商機，便利商店紛紛祭出優惠，希望匯集更高人氣、創造更多商機。全家便利商店在一級戰區台北市信義區的門市，已備妥十倍人力、十倍貨量，包含關東煮、夯番薯、咖啡、熱狗都將增設機台；萊爾富則推出超過500項零食、飲料、啤酒等商品享五折起優惠。

依據以往元旦假期的銷售經驗，全家觀察到，除了跨年當日有一波銷售高峰，隔天的元旦連假也是重要檔期，包含曙光區、升旗區、觀光景點商圈，也都將湧入人潮，除了一般的零食飲料、鮮食、啤酒，像是衛生紙、濕紙巾、口罩、暖暖包，甚至是絲襪、盥洗用品、提神飲料，還有行動電源、護唇膏，都是熱銷商品。全家特地推出跨年優惠，包含每年跨年都非常熱銷的Let’s Café大杯熱美式，以及今年12月的新品單品美式咖啡，可享買一送一，另外，跨年不可少的零食飲料，包括綠茶、紅茶、洋芋片、糖果，也皆有會員限定買一送一優惠，優惠期間為12/30至1/2日。

萊爾富將在12/31日拆除信義商圈指定門市大門，並加派近六倍的人力支援，同時鼓勵民眾使用各家信用卡或國際三大行動支付包括Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay，可縮短結帳時間，預計信義商圈門市單日總業績可超過150萬，元旦連假陸續祭出超過500項商品五折起優惠 全店消費滿75元加價換購插畫文創商品。