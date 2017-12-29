《她經濟2017續夯》開架保養風雲榜

2017-12-29

記者邱巧貞／台北報導

女力時代崛起，形成「她經濟」，「不盲從」是這個族群的保養消費價值，此外，隨著台灣女性的保養習慣不斷進階，喜歡嘗鮮、具自主保養意識的女性，能夠根據自己膚質客制化保養品，加上開架保養逐漸走向專櫃化，進而帶動開架保養品的蓬勃發展。

註：價格或有更動，以通路為準。

部分圖片提供／康是美、法倈麗

  • 臉部清潔類熱銷TOP3

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  • 臉部保養類熱銷TOP10

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  • 綜合保養類熱銷TOP10

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  • 精華類熱銷TOP3

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  • 面膜類熱銷TOP3

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  • 乳霜類熱銷TOP3

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  • 化妝水類熱銷TOP3

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  • L’oreal溫和眼唇卸妝液，平均每月銷售數量衝破萬支，清爽配方，豐富維他命原B5，能卸除眼部及唇部具防水性的持久彩妝，不留下油質感覺。

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  • 高絲Lachesca零毛孔溫感卸粧凝膠，精選美容成分辣薄荷淬取液、朝鮮薊淬取液，不含Paraben類防腐劑、香料、酒精、礦物油、矽靈，獨特溫熱效果加強卸除彩妝、老化角質，在卸妝同時就可以加強保濕度，平均每月銷售數量破千瓶。200g／450元。

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  • 美麗日記保濕能亮黑珍珠面膜6p。

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  • L’EGERE97蝸牛保濕精華露（植萃）。

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  • 廣源良噴霧菜瓜水（2入組）。

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