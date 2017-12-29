《她經濟2017續夯》開架保養風雲榜

記者邱巧貞／台北報導
女力時代崛起，形成「她經濟」，「不盲從」是這個族群的保養消費價值，此外，隨著台灣女性的保養習慣不斷進階，喜歡嘗鮮、具自主保養意識的女性，能夠根據自己膚質客制化保養品，加上開架保養逐漸走向專櫃化，進而帶動開架保養品的蓬勃發展。
註：價格或有更動，以通路為準。
部分圖片提供／康是美、法倈麗
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