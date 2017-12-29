《她經濟2017續夯》小資族美麗戰場

2017-12-29

記者邱巧貞／台北報導

醫美保養年齡下降 全能保養受到關注

在開架藥妝通路中，康是美（COSMED）連續舉辦13年的「醫美大賞」，已成為極具代表性的檔期活動，也讓康是美成為醫美商品選購的主流通路。根據康是美的銷售資料顯示，20～29歲的醫美消費者較幾年前持續增加，醫美消費者的年齡層逐年下降，尤其20～24歲之間的消費者成長更是相對顯著。

此外，從康是美銷售資料中顯示，近年國人保養意識抬頭及極端氣候效應相互影響下，興起追求「全能保養」的潮流，訴求解決各種肌膚問題的「全能保養」觀念受到關注。

LOHAS保養話題夯 打造天然素顏肌

康是美自2008年起便切入LOHAS商品結構經營，目前全台400家門市的LOHAS專區中，共有來自10個國家、26個品牌，囊括臉部、身體、髮品……等類別，總數超過600項的品項選擇，其中最受歡迎的臉部保養，去年年度銷售狀況較前年成長約1倍，可顯見消費者對於天然保養品的需求成長快速。

目前康是美LOHAS專區針對不同臉部肌齡與保養需求，分為「SPA沙龍」、「局部保養」、「輕熟齡保養」三大方向。在今年度，針對輕熟齡肌引進深受美國Victoria’s Secret天使超模喜愛的話題新品牌「Mad Hippie」，其中熱門商品「HPR維生素A 10種活萃緊緻抗皺精華」以及「活萃左旋C 8種活萃亮顏精華」兩支單品，上市後創下單月銷售破百萬的佳績。

此外，獨家引進風靡美、法、日樂天網路熱銷品牌「LOVE YOUR SKIN」保養品牌，主打含99%來自7種日本國產有機植物萃取天然成分，像是兵庫縣的米糠精華、屋久島的紅富貴茶、丹波的黑大豆、鹿耳島的米發酵液、新瀉的稻葉精華、岐阜與長野的小黃瓜精華以及京都的宇治鄉茶等，搭配採用日本出雲湯村弱鹼性的溫泉水，迎合消費者天然素顏肌的趨勢。

面膜保養客層廣 開架市場銷售大宗

開架面膜市場蓬勃發展，以藥妝店占比達7成最高，成為民眾購買面膜首選通路。台灣女性重視保養，其中又以面膜客層最廣，根據統一藥品統計，以我的美麗日記為例，光是今年在14個海外國家與地區銷售量目標上看3億片，此外，從康是美及7-ELEVEN的資料中盤點出「我的美麗日記面膜大數據」，顯示其中多數女性喜歡一次購買3盒（共24片），先採購一個月所需面膜量，且會搭配2～3種成分保養，在觀光景點、或飯店附近、交通要道的門市，單片面膜也很相當受歡迎。

註：價格或有更動，以通路為準。

部分圖片提供／康是美、法倈麗