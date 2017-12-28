2017-12-28

記者凃盈如／台北報導

今年2月15日為農曆除夕，飯店瞄準每年達20億元的年菜商機，年菜預購已大張旗鼓開跑。想要省錢吃好料，年菜預購的功課得先做，早訂除了可享早鳥優惠之外，就連運費也有機會省下一筆！

一甕煲湯

寒冷的冬日一碗濃潤可口的煲湯、燉湯，最能讓人感到幸福，而年菜當中，就屬一甕食材頂級、象徵團圓、豐盛的佛跳牆，最有年味。

今年飯店瞄準小家庭市場，推出精緻的頂級湯品：台北西華飯店推出4人份「頂級花膠鮑魚佛跳牆」，限量300盅，主要以老母雞、金華火腿、後腿肉精燉8小時成濃韻上湯湯底，另將甕中舖入蹄筋、冬菇、瑤柱、南非活鮑魚等食材，展現慢火燉煮的美味；台北君悅今年特別主打6人份外帶湯品，包括「雲錦」中餐廳「行運一品甕藏金」，以仿土雞、豬腳筋、豬前腳圈、烏參、花膠、干貝等頂級食材燉煮近5小時製成，以及「漂亮」廣式海鮮餐廳的「黑蒜鮑魚燉烏雞」。

麗緻坊今年推出4～6人份的「天香錦繡一品盅」，採用杭式手法，以花膠、干貝、蹄筋、豬肚、豬腳等食材汆燙蒸煮，再添入以老母雞、瘦肉與金華火腿費時8小時熬製的上湯及少許紹興，細火慢燉，清澈甘醇，且伴隨溫潤酒香。

台北寒舍艾美酒店「海味御膳豬肚雞煲」，則以滋養補身的豬肚雞湯注入鮮甜的海陸珍饌；維多麗亞酒店「極品鮑魚佛跳牆」，含鮑魚、干貝、豬肚、蹄筋、排骨、雞腿肉、大甲芋頭、脆筍、栗子、冬菇、魚皮等食材，是厚醇不膩的傳統好滋味。

大口吃肉

年節大口吃肉、大啖海鮮最為過癮！今年特別的是，晶華酒店以近來超人氣的和牛為主題，推出「爐烤日本和牛」，搭配「美國爐烤戰斧牛排」和「美國爐烤肋眼牛肉」等西式創意年菜，滿足嗜牛饕客們的味蕾。日本和牛的油脂豐腴、油花紋路分布華麗細緻，入口咀嚼的同時，濃郁香氣立即在味蕾擴散開，主廚嚴選和牛入菜，搭配松露薯泥、爐烤時蔬2款配菜，以及芥末籽醬、四川花椒醬2款特調醬汁，讓全家人一同享受話題美食。

維多麗亞酒店的N°168 PRIME牛排館，推出軟嫩多汁的「爐烤美國帶骨牛小排」禮籃，也是一上桌就讓大家驚喜的年菜。

應景大菜

在家張羅年夜飯很溫馨，但製作大菜的工序、時間費心，讓許多婆婆媽媽忙昏了頭，直接購買三兩道大菜，定能讓餐桌顯得更應景。

西華飯店推出「紅蟳臘味糯米飯」，以長糯米經8小時浸泡醒米，蒸煮後拌入蠔油爆香之肝腸、臘腸、冬菇及蝦米，舖上肉質細嫩的清蒸紅蟳，往年都造成消費者搶購，今年再推出限量200份，讓餐桌更澎派。

君品推出用料豐盛、帶有吉祥意味的「松露野菌炒鮑魚干貝」、「筍乾扣元寶；維多麗亞酒店則推出象徵年年有餘的「干煎白鯧」，採用白鯧魚，以乾煎方式讓外皮酥脆，再以龍蝦熬煮而成的醬汁收乾提味，魚肉鮮甜細緻。

註：價格、菜色或有更動，以現場為準。

圖片提供／六福旅遊集團提供、台北晶華酒店、台北西華飯店、台北喜來登、台北美福大飯店、維多麗亞酒店、萬豪酒店