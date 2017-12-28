2017-12-28

記者凃盈如／台北報導

除夕夜許多餐廳休假，年夜飯訂位不易，想在家感受溫暖團聚氣氛，外帶年菜是個選擇，讓人不必大忙特忙，也能在家舒心過年。

年菜套餐

整套的年菜，讓人省去構思菜色的煩惱，也可以較優惠的價格入手。各大飯店在台菜之外，皆以自家餐廳特色，推出粵式、川式、滬式等風格的年菜，讓消費者擁有多元選擇。

台北國賓推出8人份的限量「粵式年菜套餐」、「川味年菜套餐」，兩者含甜點共8道菜；前者保留傳統粵菜風味，精巧烹調頂級食材，後者則以多元料理手法，演繹川菜鮮麻香醇、百變風貌，讓圍爐時光更溫暖。

台北晶華酒店則推出「台式圍爐宴」、「川粵式團圓宴」、「滬式吉祥宴」等4～6人份年菜，每套價格6,888元，以「滬式吉祥宴」為例，「瑤柱土雞燉花膠魚翅」單點價格就高達3,800元、花雕醉黃魚單點價格1,300元、鹽酥鮮大蝦單點價格2,000元，光是3樣菜就已超過成套總值，成套購買更豐富划算。

台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理以「健康、養生」概念，融合粵菜特色，推出「萬象怡新年菜」，包含7道料理，囊括開味拼盤、大蝦、沙雞、鯧魚、米糕、松露蘿蔔糕等菜色，還有廣東人過年習慣吃的平安鍋「九龍花膠霸王盅」，以經典老火煲湯形式烹煮，亦為豐盛之選。君品酒店則推出 「極品佛跳牆+六菜饗宴」、「極品佛跳牆+君品大四喜」兩種成套菜色，皆以8人份為主，價格分為7,800元、10,800元。

冷凍年菜

牛排教父集團旗下中餐廳「wok臥風閣」首度跨足冷凍年菜市場，推出「金狗暢旺年菜」，共2個系列套組，由鄧新鐘師傅大展功夫年菜，包括「大吉大利饗旺年」及「福氣滿堂饗旺年」2種組合提供選擇，2個套組都為6菜1湯組合，包括冷盤、熱菜、湯品、甜品，適合4～6人享用。「大吉大利饗旺年」，菜色品項包含海陸拼盤、紹興醉蝦、香滷帶骨牛小排、無錫排骨、獅子頭、蜜栗子紅豆糯米飯、神仙雞湯，定價4,888元含運費；「福氣滿堂饗旺年」六道主菜品項相同，湯品「神仙雞湯」升級成「干貝鮑魚佛跳牆」，定價 6,888元含運費。

中保無限+在2016年攜手復興空廚首次推出年菜後，獲得消費者青睞，2017年菜狂銷上萬套，迎接狗年，推出「2018旺福年菜」，主打年節必備經典手工菜式，即日起至2018年1月10日止，早鳥優惠期間每組享88折優惠，任選2組再享95折，每組平均不到2,000元就可把4道年節手工菜帶回家，單筆消費滿3,000元以上者免費宅配（限單一地址）。

小菜糕點

應景的小菜、糕點，是年節必備。今年麗緻餐旅集團由「天香樓」行政主廚楊光宗私房精製「天香小滷系列」，提供包含滷香豆干、牛筋、牛腱、豬腳等多款杭式滷味精選，可回溫即食，適合年節聚會或家庭小酌，最低價格99元起，商品均開放單品項選購，也供應多元禮盒組選擇，滿足不同客層自用或送禮需求。此外，各大飯店亦推出象徵好彩頭的蘿蔔糕、年糕等禮盒，為新年捎來吉祥祝福。

圖片提供／wok臥風閣、中保無限+、六福旅遊集團、台北晶華酒店、台北君品、台北美福、台北國賓飯店、台北萬豪酒店、台北喜來登、和億集團、麗緻餐旅集團

註：價格、菜色或有更動，以現場為準。