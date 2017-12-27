概念車爭艷飆人氣─下一代GT-R雛形？ 豐田S-FR造型討喜 Lexus UX即將量產

2017-12-27

﹝記者方維鐸／台北報導﹞國內一般消費者都習慣在車展買新車，因為這樣可以省去到處找不同品牌的展示間看車的麻煩，然而2年一度由汽車代理商業同業公會所主辦的世界新車大展可不只是新車拍賣會，來這裡當然要看一些有錢也買不到的概念車，這樣才真正算是值回票價、不虛此行。

本屆世界新車大展當然少不了歐美各大車廠空運來參展的概念車，只是有些車廠對展出的概念車一直保密到家，不希望提前曝光而失去了神秘感，像是台灣賓士此番將展出的概念車，至截稿前仍不肯對媒體透露。

來台參展的概念車肯定不會是全球首發，多半是近年來國際車展中相當受矚目的話題車款，像是Nissan在2014年為賽車遊戲Gran Turismo 15週年慶所推出的虛擬概念車2020 Vision Gran Turismo，直到2015年東京車展才有實體概念車亮相，一直被外界視為下一代GT-R跑車的雛形。

其他像是即將在2018年量產化的Lexus UX車系，國內消費者也可在本屆車展搶先一睹其2016年巴黎車展推出的概念車。豐田在2015東京車展發表的S-FR概念小跑車，後來又出現在豐田為宣揚其作為2020東京奧運合作夥伴的「WOW Message」系列形象影片中，展現自動駕駛功能，幫助無法自行駕車的老人一圓開跑車之夢，這次也能近距離一睹其風采。