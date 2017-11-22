LEXUS新世代LS豪華旗艦 國內亮相

2017-11-22

﹝記者方維鐸／台北報導﹞LEXUS第5代LS豪華旗艦延續歷代LS的「YET」設計哲學，創造出3廂豪華房車應有的空間以及舒適，卻同時擁有四門Coupe轎跑車的優美線條；並採用了側窗玻璃整合B柱的極簡設計來強化LS更低、更流線的輪廓，以吸引更年輕的豪華車客群。同時利用全新GA-L底盤的低重心與理想配重比例，LEXUS設計師賦予全新LS更修長、車身視覺重心更低的外觀造型，並採用長軸距的單一設計，與前代LS 600h L相比，軸距拉長35mm，到達3,125mm之譜。

為打造一個屬於旗艦車款的舒適座艙，LS對座椅舒適性賦予高度重視，全新設計、整合冷熱通風及按摩功能的雙前座28向調整座椅，藉由懸浮式大型扶手及環繞式椅背設計將頂級家具設計概念具體實現。

在實現駕馭樂趣上，以駕駛為中心所設計的中控台將顯示資訊的各種顯示幕整合在同一高度，並將所有操控車輛的按鍵集中在駕駛單手可及的範圍內，讓駕駛在行車過程中無須改變姿勢。除了配備12.3吋中央顯示幕外，新增全球首發的大尺寸全彩HUD多功能抬頭顯示幕，可在駕駛視野前方顯示各種行車資訊，增加行車安全。

LEXUS為全新LS 500打造出一具全新、兼顧高動力輸出以及優異耗能的3.5升V6雙渦輪增壓引擎，擁有如V8引擎的充沛動力卻不需要犧牲油耗，同時又能抑制噪音與震動，可輸出421匹最大馬力/61.2公斤米峰值扭力，長衝程設計以及多點缸內直噴燃油系統提高了雙渦輪增壓引擎的燃燒效率，搭配10速手自排變速統，其0至100公里／時加速僅需5.0秒。同時，駕駛可透過Normal/Sport/Sports+等不同的駕馭模式，客製化喜好的動力輸出反應，以及恰到好處的引擎聲浪，增添駕馭時的運動感。

LS 500h搭載的Lexus Multi Stage Hybrid系統結合一具V6 3.5升引擎及兩具永磁電動馬達，擁有359匹馬力的綜效動力輸出，並首度採用Lexus Multi Stage Hybrid多段式變速系統，在3.5升V6引擎及ECVT電子式無段變速系統後方加上一具4段式變速機構，除了保有LEXUS Hybrid車款一貫的平順及優異耗能表現，更強化了與駕駛的連結。藉由Multi Stage Hybrid系統，引擎及電動馬達的扭力均能透過4段式變速機構放大，在車輛靜止時加速能提供更強大的動力輸出，並擁有0至100公里／時加速僅需5.4秒的性能實力。