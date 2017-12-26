最新進口車 國內搶先亮相 X2私密賞車 Lexus加長型SUV現身 Aston Martin全新超跑 XC40亞洲首演

2017-12-26

﹝記者方維鐸／台北報導﹞台灣不是汽車工業大國，除了本土品牌Luxgen之外，幾乎很難有重要量產新車在本地的車展全球首發。不過有鑑於台灣汽車市場的高度多元性，還是會有些剛剛在國外才進行全球首發的新車，則立刻空運來台參展。

本週末（30日）即將在台北市南港展覽館開展的2018世界新車大展，這次也有幾款國外才發表不久的重要新車，第一時間空運來台參展，愛車人士絕對不容錯過。

BMW全新推出的X2小型Crossover車系，10月下旬才透過原廠官網發佈新車圖片資料，但迄今尚未在任何國暨車展公開亮相過，這次將在台北的世界新車大展中進行私密賞車，總代理汎德公司特別在現場搭起獨立的賞車密室，由於空間有限每次僅開放8名參觀者入內賞車，且禁止任何形式的拍攝行為，可說相當低調隱密。

上月底才在美國洛杉磯車展全球首發的Lexus RX L加長7人座豪華SUV，這次也將很低調地在世界新車大展現身，甚至沒有名列日前發出大會手冊之內。同樣上個月下旬才對外公開的英國Aston Martin全新一代Vantage超跑，本週末也將出現在南港展覽館；此外Volvo正在加泰隆尼亞首府巴塞隆納進行全球媒體試駕的XC40小型豪華SUV，這次也空運來台展出，是該車在亞洲地區的首度曝光。