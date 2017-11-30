霸王車大拍賣 賓士、volvo等車款一元起

2017-11-30 16:25

［記者魏瑾筠／桃園報導］法務部行政執行署桃園分署將在12月5日舉辦「123聯合拍賣日」，此次拍賣物件最受矚目的，是長期占用停車位不繳停車費車款包括賓士、volvo等的霸王車，以一元起標，想搶便宜的人千萬別錯過。

桃園分署表示，12月5日聯合拍賣日上午10點，先在桃園區富國路100號法拍停車費專案執行查扣的8部車輛，下午3點則是在桃園區中正路1195號舉辦不動產及其他動產拍賣會。

桃園分署指出，自11月9日起與桃園市政府交通局合作，針對欠繳停車費的霸王車案件專案執行，並進行查封拖吊，其中包括欠繳停車費高居桃園第一、達233340元的一家企業名下的volvo轎車。

桃園分署表示，多數被查扣車輛車主經通知後即清繳欠費，但仍有8部車輛車主未繳納或回應，為貫徹執行公權力，特別在12月份聯合拍賣中集中法拍，除欠繳第一名的volvo轎車外也有2010年份外型、性能皆佳的賓士車。

桃園分署說，同時，這個月法拍的不動產共有72件，拍賣土地及建物位於桃園市各地區，除了有市區各式各樣大小不一的超值房地外，也有位於復興區的原住民保留地，法拍價額都低於市價。

除了不動產拍賣外，現場還有羊毛、竹炭及防蟎各型棉被共30套及多款威士忌，可整箱或單瓶認購，當天的動產法拍還包括有女用包包、除濕機、電風扇、捕蚊燈、蓮蓬頭浴室架等浴室用品及打火機等用品。

詳細訊息可至「桃園分署」官網及臉書粉絲專頁查詢。（網址：https://sites.google.com/site/tyymoj/home）