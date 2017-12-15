《Xmas百貨點燈》冰雪奇緣

2017-12-15

記者凃盈如／專題報導

去年台北101引進史特拉斯堡耶誕市集，開幕前已造成門票瘋搶，而今年台北101鎖定親子客群，與野獸國共同舉辦全球首創的「冰雪奇緣嘉年華」。這次歷時2年，取得台灣華特迪士尼公司授權指導，由美國迪士尼總部《冰雪奇緣》動畫團隊跨海指導，以《冰雪奇緣》短篇《雪寶的佳節冒險》為發想，重現電影場景的大型冬季。即日起至1月14日於台北101水舞廣場舉行，免費開放民眾拍照、打卡；現場除了有堪稱全台最大的冰晶耶誕樹之外，還有全亞洲最大的戶外溜冰場，且規劃了「冰雪森林」、「艾倫戴爾王國」、「小鎮市集」等「六大冰紛亮點」，除了多個拍照的絕美場景之外，也有雪寶絨毛DIY、冰雪奇緣卡拉OK、冰雪香氛小舖、蠟燭DIY、美甲、變裝拍照等多項活動，增加近距離的體驗性。消費者可於台北101一樓水舞廣場售票處櫃檯購得「冰雪奇緣嘉年華護照套組」，以「扣體驗券」方式參加，每項體驗折合新台幣約60元至350元不等，入場拍照免費。活動期間，每日於13:00開放，周日至周四開放至21:30，周五、周六及國定假日前夕開放至22:00。

圖片提供／SOGO、台灣華特迪士尼、台北101、京華城、統一時代百貨、華泰名品城、新光三越、BELLAVITA、微風