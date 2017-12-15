《Xmas百貨點燈》璀璨雪花

2017-12-15

記者凃盈如／專題報導

不讓雙北專美於前，位於新竹市的遠東巨城購物中心Big City，今年耶誕點燈時，現場亦聚集眾多民眾，耶誕樹今年以歡樂童趣為主題，15公尺高的耶誕樹上點綴潔白雪花，樹旁超大型薑餅屋更開放民眾進入拍照留念。此外，巨城的吉祥物─阿Mall駕著大雪橇，暢遊在一片燈海中，是一大亮點。

桃園華泰名品城則打造規模比去年更大的「聖誕村」，擴大園區內的「繽紛雪景」 ，民眾在傍晚每個整點時分，都能一邊逛街、一邊欣賞銀白雪景。而一、二期廣場和屋頂上，也有充滿趣味的耶誕老公公集體「大逃走」，其中還有一隻「落跑」麋鹿等著大家來探尋，再結合網路活動，邀請民眾一起尋找耶誕老公公。而今年的一期廣場，設置雪地上的桃紅薑餅屋；二期廣場也佈滿了上萬顆璀璨燈飾、會自動飄雪的15米巨型耶誕樹，以及「GLORIDAY聖誕市集」。

此外，今年也是華泰名品城首年舉辦大型耶誕市集，因此特別網羅國內外超過20家人氣打卡名店，包括德國的BO雪球餅乾、比利時風味餐點JAVA EXPRESS、香港珍妮奇曲小熊餅乾，桃園人氣在地美食日福蛋糕、浪花鯛魚燒、GOGOBOX美式餐車等，同時也販售應景耶誕美食，如熱紅酒、薑餅屋、雪球餅乾、聖誕糖果及可麗餅等 。

圖片提供／SOGO、台灣華特迪士尼、台北101、京華城、統一時代百貨、華泰名品城、新光三越、BELLAVITA、微風