2017-12-15

記者王瀅娟／台北報導

不用皮草就很酷？Stella McCartney連皮革都不用！

與Gucci同屬開雲集團的Stella McCartney早早便宣布不使用皮草，甚至連皮革都不用，主要是因為設計師史黛拉．麥卡尼（Stella McCartney）的環保主張。史黛拉一直都不認為皮革有帶給她奢華的感覺，同時大量養殖牛與鞣製皮革會製造大量的廢氣與廢水，對環境是相當大的負擔，因此她不用皮革，當然更不用皮草設計，冬日保暖多數交給羊毛，在羊毛織品上精進，達到保暖的效果。

不過，出來做生意某種程度上總是要迎合顧客需求，拒用皮革與皮草，表示團隊必須花更多的心力尋找或開發替代性材質，同時不能違背品牌的環保理念，為此可能還得研究新的裁縫技術，對史黛拉來說，這才是真正的「奢華」。

Falabella Bag就是其中的代表作，看似皮革，但實際上是採用環保回收材質製作而成的纖維織成的素食皮革（Vegetarian Leather）。而且，由於素食皮革不具備如真皮革般的延展性，切割後皮革邊緣也不會平整，因此需要先打洞，再穿繩固定，因此必須要由有經驗的工匠手工製作，比起做一般皮革包款更為複雜。

Stella McCartney服裝與配件中所見的皮革均為素食皮革與麂皮，2015年更推出「Fur-Free Fur」系列，幾可亂真的人造皮草，證明不必殺生也可以擁有毛茸茸的美感。

圖片提供／McCartney