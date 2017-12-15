記者王瀅娟／台北報導
Gucci於11月宣布自2018春夏起不再使用皮草，為奢侈品世界投下震撼彈。
Marco：使用皮草令人感覺過時
Gucci執行總裁Marco Bizzarri在第四屆開雲集團永續經營論壇（Kering Sustainability Talk）上宣布品牌自2018年春夏系列開始將不再使用皮草。他表示，使用皮草令人感覺已過時，而Gucci需要利用其能見度鼓勵正面改變。消息一出，環保團體自然相當振奮。論壇主持人、同時也是Eco-Age創辦人兼執行長Livia Firth便率先回應：「我知道一旦Gucci決定不再使用皮草，將會真正為業界帶來改變，所以慶祝吧！」國際人道學會（Humane Society International ）主席Kitty Block也認為Gucci將在業界帶起漣漪效應，讓時尚走向零皮草的未來。
Armani、Ralph Lauren、Gucci
Stella McCartney：一起零皮草
這樣的改變並非一蹴可幾，Gucci自2009年開始認真思考皮草在品牌中扮演的角色，與對永續經營的影響。Gucci也不敢貿然停用皮草，畢竟有大量的員工依靠品牌過活，而是逐步採用經人道認證的皮草；自去年開始，將經典的Princetown鞋履使用的袋鼠皮草改以羊毛取代，直到今年終於能做出零皮草宣言，加入Armani、Ralph Lauren與Stella McCartney等，同列拒用皮草品牌。
不過，相較於環保組織盛讚Gucci為「改變遊戲規則者（Game Changer）」，皮草商則認為影響不大，最重要的原因在於Gucci的皮草比重不高，很多是裝飾性的使用，因此對皮草商來說，Gucci比較像時尚領導者（Trandsetter），失去Gucci只是失去眾多客戶中的其中一個而已。就實際上而言，Gucci的零皮草宣言的確讓業界很震撼，但是並未如男女合秀般引起其他大品牌跟進，看來要捨棄皮草生意的確不是件易事。不過，業界認為，Gucci的舉動依然會對其他大品牌造成壓力，同時可以吸引到一批對環保與人道較有意識的消費者，在Instagram等社交媒體上的名聲也較好。
雖然環保與人道組織在秀場外的抗議活動越來越激烈，但皮草商直言皮草的生意依然在成長中，不過千禧世代正為皮草市場帶來改變，更著重買配件和裝飾性的皮草，也在乎皮草的來源與取得過程是否合乎人道。
圖片提供／Gucci、Balenciaga