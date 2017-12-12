鎚起藝術錶圈 全黑新品強悍再現

2017-12-12

〔記者林欣若／台北報導〕G-SHOCK旗下最頂級的MR-G系列，再度結合日本職人精神，打造工藝感十足的全新錶款MRG-G2000CB-1A與MRG-G2000HB-1A，細膩的工藝之下，仍保有G-SHOCK的強悍功能，強悍耐衝擊構造與優異防水200米，是精緻與粗獷的完美結合。

全黑外型的MRG-G2000CB-1A，取自日本戰國時代黑備軍（Kuro Zonae）的全黑盔甲，以墨五彩打造的光面錶圈，和霧面錶殼與錶帶形成明暗對比，讓黑色更有層次。為了打造錶款的強悍耐撞，G-SHOCK首度採用COBARION材質打造錶圈，這種合金材質密度小、硬度高，比起傳統不鏽鋼堅固二至三倍，錶帶與錶殼的鈦金屬經過二重硬化處理而成，第一道深層硬化處理後，在表面加上類鑽碳DLC塗層，搭配抗刮耐磨的藍寶石玻璃鏡面，讓MRG-G2000CB-1A延續了G-SHOCK的強悍傳統。

MRG-G2000HB-1A則是與日本鎚起（Tsuiki）藝術家淺野美芳（Bihou Asano）的工房合作，在錶圈以人工鎚打出類似龍鱗片一般的丸目圖案，由於是手工鎚打，每一款錶都是工匠獨一無二的作品，錶帶與錶殼的鈦金屬同樣經過二重硬化處理而成，提升耐磨度。兩款錶皆搭載最新三重接收機芯模組，可透過GPS與世界六局電波接收時間訊號功能，並搭載BLUETOOTH®藍牙技術，下載MR-G Connected 專屬APP後，同步傳輸智慧型手機的時間至手錶，每天將進行4次自動時間校正。