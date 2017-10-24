G-STEEL新品搭載藍牙 精準掌握時間

2017-10-24

〔記者林欣若／台北報導〕G-SHOCK去年引進日本的G-STEEL系列，兼具外型和機能的錶款，更符合多元穿搭風格，今年G-STEEL系列再進化，推出首次搭載智慧藍牙連線功能的GST-B100系列，只需按下按鈕即可與智慧型手機連結，不受室內、室外影響，隨時精準掌握世界時間。

下載「G-SHOCK Connected」專屬App後手機便與GST-B100同步，可透過手機設定與操作世界時間、鬧鈴、倒數計時、碼錶、指針位置校正、兩地時間切換、手機尋找等功能，錶盤最大特色是9點鐘位置的全新渦輪葉片轉盤，以噴射機引擎為靈感的渦輪葉片有著紅、黑雙色，透過顏色的轉換，可清楚顯示剩餘電量、計時器剩餘時間以及設定鬧鈴開關；另外，承襲G-SHOCK絕對強悍的特色，GST-B100以異材質的結合形成分層防護構造，提升防震效果，除了不鏽鋼錶圈的GST-B100和GST-B100D，也推出碳纖維錶圈的GST-B100X，結合最新碳纖維「TORAYCA®」材質和最新科技「NANOALLOY®」技術，讓錶殼更堅固不易斷裂，提升安全度。

演藝圈新秀許光漢佩戴全新G-STEEL錶款，他說和G-SHOCK淵源頗深，高中開始陸續收集了好幾只G-SHOCK，不過以前偏好潮流款式，即將度過27歲生日的他，現在喜歡成熟、內斂的錶款，金屬錶圈的G-STEEL系列非常適合現階段的他。