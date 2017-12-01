《錶的性格決定一切》

2017-12-01

記者方惠宗專訪

新錶術：錶的性格

Richard Mille市場總監Tim Malachard表示，Richard Mille先生開創品牌前即抱持著一種想法：「不再走傳統瑞士製錶的路數；重點不再是錶盤上的時、分針要長怎樣、或是運用何等的珍稀工藝，而是要有自己的性格、魅力。」基於對航空、賽車的熱情，甚至將得自先進武器與革新材料的啟發引進腕錶，Richard Mille設計出製錶史上從未出現的概念。

新錶術：輕才貴重！

「輕才貴重！」Malachard表示：「這款貴重手錶並非要人小心翼翼的收藏在保險箱，而是無時無刻都可佩戴。」極度輕盈、服貼又堅硬的特色，使Richard Mille成了絕無僅有「腕上微型工程」。

Malachard說，Richard Mill的卓然不群不靠單一腕錶系列，而是於短時間內創造出數款新作，並受到收藏家和行家認可，「此刻有60個款式。」

以Malachard所佩戴的Richard Mille RM 67-01自動上鏈超薄腕錶來說，其鏤空工藝、錶盤構造的新手法，以及從三層錶圈邊緣到中央區域的時分指標，各個細節都令人目不暇給。機芯結構設計的核心在於整個傳動輪系統使用漸開線齒形，取代製錶普遍使用的標準擺線形齒。這種形式見於汽車傳動裝置以及許多高效率的電動機，應用於製錶領域卻是罕見之舉。此外，超薄形式演繹的錶殼比起系列中其他類似錶殼需要更多時間打造，也是當今瑞士製造的錶殼中，最耗時且最複雜的錶殼之一。