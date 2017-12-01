《球王納達爾的錶原來是……》

記者方惠宗／上海、台北報導
納達爾在上海大師賽獲得亞軍，並在今年最後一場ATP 1000大師賽、巴黎大師賽（BNP Paribas Masters）拿下「南韓一哥」鄭泫，確定登上年度「世界排名第一」寶座，是他網球生涯四度登上年終球王！
當納達爾在11月份登場的倫敦ATP世界巡迴年終賽上獲頒年終球王獎盃，神情顯得十分感動。「過去幾年我一直都有受傷的困擾；」他說：「這是我從未想過的一刻，對我來說深具意義。」。
在這之前，納達爾以多場關鍵戰役令世人折服於他東山再起的毅力。尤其在勇奪第10個法網冠軍之後，再以直落三的比數擊敗南非選手安德森（Kevin Anderson）、第3度贏得美國網球公開賽（US Open）冠軍，成就了他今年第2個、職業生涯第16個「大滿貫」。
「這是我整個生涯中最輝煌的賽季之一！」這位來自西班牙的「戰神」當時說道：「我不是那種沉不住氣的人，而是勝不驕、敗不餒。無論成敗，我認為最重要的還是要不斷進步。」
身為納達爾好友的製錶名家「Richard Mille」目睹這位品牌摯友手戴RM 27-03腕錶與全球頂尖選手對戰，並站在領獎台上，Richard Mille說：「那一刻可謂極大的滿足。」
輕如鴻毛 貴重如鑽
說來奇妙，有誰會真的佩戴手錶上場打球呢？想想揮拍時的衝擊力道，就算手錶沒受損，腕錶本身的重量與存在感，也會影響選手的動作；但Richard Mille為納達爾打造的這款腕錶就是有能耐，以其超輕、舒適與耐衝擊性能抵擋賽場震撼。納達爾自今年法國網球公開賽（French Open）就被注意到他戴著這款要價台幣超過2千萬元的Richard Mille RM 27-03腕錶，自此成了他一連串勝利的幸運物！
Richard Mille RM 27-03腕錶的獨特之處在於可以承受高達10,000G衝擊力的陀飛輪機芯，並將創新材質與鐘錶學的結構完美調和。
RM 27-03風格搶眼的前、後錶圈以擁有特殊紅黃色調的TPT石英製成，製作過程可比打造航空零件。並將超輕陀飛輪機芯安裝在鏤空的一體式「TPT」碳纖維底板上，錶圈與底蓋直接安裝在底板上，原理與賽車構造類似，確保最大的剛性與耐衝擊性。同時，5 級鈦合金橋板與零件精簡的結構使錶款更加輕便。快速上鏈發條盒提供持久動力，運行時長達70個小時。整體而言，RM 27-03腕錶將機芯技術與腕錶性能提升到製錶界前所未有的新高度。
從Richard Mille於2001年推出第一只腕錶開始，新世紀製錶與傳統製錶的分水嶺似乎也就此構築，也創下製錶業的最高「均價」紀錄；Richard Mille的平均價格約台幣500萬元。
Richard Mille全球最大的旗艦店就在台北文華東方酒店，一度放空的陳列櫃是今年同行最羨慕的景致，尤其在高級腕錶銷售速度極慢的2017，一口氣買走2、3只500萬等級腕錶的，在這裡不乏其人。
部分圖片提供／Richard Mille