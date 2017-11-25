勇創者陀飛輪 成熟自信始能駕馭

2017-11-25

〔記者方惠宗／台北報導〕2018年日內瓦國際高級鐘錶展（SIHH 2018）將於2018年1月15日至19日在瑞士日內瓦舉行，每年僅生產1,200只腕錶、以「珍罕難尋」著稱的奢華錶商亨利慕時（H. Moser & Cie.）首席執行官愛德華‧梅朗（Edouard Meylan）昨（24）日訪台，搶先公布一款完全看不到品牌標誌的極簡之作：勇創者陀飛輪概念腕錶（Endeavour Tourbillon Concept），梅朗說：「必得要成熟並充滿自信，才能佩戴起這樣一款既大膽鮮明而又純淨的傑作。」

坐落於6時位置吸引眾人目光的飛行陀飛輪是錶盤上的唯一主角，輕盈地懸浮在半空中；勇創者陀飛輪概念腕錶以白金搭配著名的電光藍錶盤致敬極簡。亨利慕時重新思考純粹的奢華、感動與獨特代表的意義，同時更取下品牌標誌，讓焦點回歸到產品本身。

同時，一款限量僅17只的Venturer XL Stoletniy Krasniy（百年紅）腕錶，僅存的一只也隨著梅朗抵台；此錶乃為紀念使亨利慕時國有化的俄國十月革命100週年，在紅色煙燻錶盤重現品牌原始的斯拉夫語標誌。

梅朗表示，品牌創辦人亨利‧慕時（Heinrich Moser）於1828年在聖彼得堡創立同名品牌，後來更成為俄羅斯文化的一部分；當時的流行歌曲、詩人等作品都出現了品牌的名號。1917年，十月革命爆發，導致亨利慕時被收歸國有。2002年，亨利慕時的曾孫Roger Nicholas Balsiger起心動念，重新將品牌上市。梅朗說：「亨利慕時浴火重生，終於達到今日的地位。」