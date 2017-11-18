運動重磅聯名 迷彩當道 PUMA×威肯 adidas×N*E*R*D 風格強烈 色彩明亮

﹝記者林欣若／台北報導﹞運動品牌年底重磅聯名一波皆一波，PUMA與品牌大使威肯（The Weeknd）聯名推出的PUMA × XO系列，以重裝迷彩圖案打造粗獷不羈的時尚態度，一樣是以迷彩為主題，adidas聯手與菲董（Pharrell Williams）、Chad Hugo、Shay Hayley領銜的團體N*E*R*D，推出adidas by N*E*R*D Training Gear聯名系列，則以繽紛的配色，讓迷彩圖案變得活潑有勁！
PUMA × XO系列以經典的迷彩軍裝與刺繡圖騰為設計主題，並以炫黃色搭配點綴增加整體亮點，飛行外套採用全迷彩帆布與純黑尼龍材質拼接縫製，兼具時尚外型與舒適感；和風罩衫運用剛強的迷彩結合柔美的剪裁，呈現東西文化融合的意念；十足陽剛的Parallel軍靴，因應秋冬季節氛圍，以沉著的墨黑色展現街頭霸氣。這次聯名系列的配件也頗有看頭，包括後背包、毛帽、鴨舌帽，讓整體穿搭更完整。
adidas by N*E*R*D Training Gear聯名系列以「活力、音樂、色彩將人們聯繫在一起」為主題，南韓藝術家Buzcha.J精心設計的11款迷彩印花圖案，搭配鮮黃、亮橘、草綠、墨綠、天藍等明亮色彩，融入連帽外套、長褲、短褲、運動內衣以及背包等多樣單品，活潑的配色，為蕭瑟的秋冬注入活力。