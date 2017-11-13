日系進口迷你車小改款-1

2017-11-13

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【第2度小改款內外再進化】

豐田Prius c

今年6月下旬豐田在日本國內發表了Prius c的第2度小改款新車，國內總代理和泰汽車很快在8月底就將其發表上市，讓台灣消費者與海外同步買到最新的產品。

外型上，2度小改款的Prius c車頭仍維持黑色6角盾型水箱進氣壩的基調，但引擎蓋線條、前保險桿及兩側霧燈的造型則有所變更，頭燈內部也重新設計安排，車頭前臉又有不同的風貌。車尾換上面積更大的後擾流尾翼，搭配重新設計的LED直列式尾燈，並將牌照框飾條又改回車身同色，整體質感更為出色。

引擎蓋下依舊配置一具1.5升Atkinson循環引擎，可輸出73匹最大馬力與11.3公斤米最大扭力，結合永磁電動馬達（最大馬力61匹），可發揮101匹馬力的最大總和輸出，帳面數據上10.7秒（0～100公里／時）的起步加速實力，比市面上熱賣的多數迷你車還要快一點。其駕駛模式選項雖僅有EV和ECO兩種，透過EV純電動行駛模式的輔助，能源局的歐規平均油耗有26.5公里／公升的水準，在本地市售車的省油表現絕對是No. 1。

儘管Prius c是百分之百的環保節能導向的小車，但其柔韌富Q勁的懸載設定卻賦予它不錯的操控樂趣，在蜿蜒曲折的山路上，EPS電子伺服方向盤手感十分輕盈，轉向反應還算靈巧俐落，展現一派迥異於歐系迷你車的駕馭感受。

內裝控台鋪陳的變化不若其外觀來得明顯，透過鈦黑鋼琴烤漆飾板與鍍鉻飾條的妝點，讓內裝質感有所提升。四輻式多功能真皮方向盤上亦增加了鋼琴烤漆飾板與鍍鉻飾條，中控台上方的全彩TFT MID多功能資訊顯示幕，則由原來的3.5吋擴大為4.2吋，提升了判讀的便利性。

這次小改款後仍只規劃了單一車型，售價調降至79.9萬，依舊是國內最便宜的油電車。