日系進口迷你車小改款-2

2017-11-13

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【小改款後駕馭感受更精進】

Mazda2

小改款Mazda2迷你車導入SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS車輛動態管理系統，透過其中的G-Vectoring Control G力導引控制技術，提升車輛的轉向反應與穩定性，達到行雲流水般的車隨意轉境界。

動力心臟仍為原來的1.5升SKYACTIV-G直4汽油引擎，可輸出107匹最大馬力與14.2公斤米最大扭力，搭配SKYACTIV-DRIVE 6速手自排變速箱，並附有DRIVE SELECTION駕駛模式切換鍵，若撥至SPORT模式會使油門及換檔反應變得非常敏銳激亢，幫助駕駛人壓榨出引擎的每一分動力。

儘管動力性能上可說沒有任何改變，但新導入G-Vectoring Control G力導引控制技術，透過扭力輸出的微調，來改善車輛行駛時的重心轉移現象，並促使輪胎與地面接觸狀態最佳化，提升行車動態的平穩順暢。其實你很難說這對駕馭樂趣有多少實質助益，卻無法否認它確實讓車開起來更安適輕鬆，能在不損及車輛回饋感的情況下減少駕駛人對煞車、油門與方向盤的修正次數，大大降低長途行駛下來的疲憊感，重新詮釋「人馬一體」的境界。

Mazda2的儀表和老大哥Mazda3一樣採高反差飛翼式設計，大大提高了座艙的戰鬥指數。中控台上方配有7吋中央資訊顯示幕，透過排檔座後方的HMI多功能控制旋鈕與控鍵來操作，將MZD CONNECT人機智慧資訊整合系統的訊息完整地傳達給駕駛人。

74.9萬頂級型黑色基調內裝搭配中控台和門內飾板的棕色皮面，輔以類碳纖維飾板及冷冽的鍍鉻飾件，營造出充滿時尚感的座艙氛圍；前座的人體工學透氣式混搭真皮座椅，提供了不俗的包覆支撐效果。行李廂標準容量為280公升，美中不足的是後座椅背往前傾倒時無法完全打平，多少影響到載物容量與平整度。

Mazda Motor Taiwan將小改款Mazda2規劃成豪華型、尊榮型和頂級型3種，售價分別為65.9萬、69.9萬和74.9萬，相較於市場上主要國產及進口迷你車對手仍有不錯的競爭力。