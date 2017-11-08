東方美頂級保養 週年慶夯優惠─Impress超值加送好禮 RMK煥膚限量 SUQQU彩妝誘人

2017-11-08

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞週年慶終於來到最火熱的SOGO百貨檔期，化妝品業者祭出最終的優惠折扣，想要折扣殺一點、贈品多一些，自然是不能錯過此波推出的優惠組合。

東方美集團旗下代理多款優質美妝品牌，像是志玲姐姐愛用的頂級保養系列Impress，經典化妝水和乳液組合一起購買，再加贈價值超過4,000元的優質保養組合，十分超值。佳麗寶暢銷經典彩妝LUNASOL以2016年秋冬最火紅的眼盒帶路，晶巧光燦眼盒（羽薰）擁有8色可混搭的眼影， COFFRET D’OR口紅系列也祭出買一送一優惠。

日本時尚植萃品牌THREE推出多款明星商品特惠組，包括熱賣多年的平衡潔膚油、平衡淨白精華液等，並針對SOGO百貨推出獨賣耶誕彩妝組「紅葉漫舞眼唇組」。

今年正值RMK20週年，想追求輕盈裸透妝感，全新的3D裸透粉底組，不容錯過，煥膚果馨露極致限量組，則是適合秋冬肌膚保濕的高機能化妝水。

SUQQU是百貨專櫃的黑馬品牌，「晶采立體彩妝組」集結明星產品「晶采立體眼彩盤」、「晶采淨妍頰彩」、「晶采豔澤唇膏」。

來自英國的Espace Beauté Counter則是一間玩美的禮物選品店，從H&W香氛沐浴組，AROMATHERAPY ASSOCIATES經典商品必敗款AA沐浴油，到居家芳療薰香優惠組，都是呵護保養自己的好選擇。