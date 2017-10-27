週年慶囤彩妝 CP值高最吸睛

2017-10-27

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞全台百貨週年慶檔期長達兩個多月，為了延續買氣及人氣，化妝品業者在每個階段都要祭出好康吸引客人上門，而限量耶誕組合於11月陸續上市，正逢週年慶檔期最後一波高潮，自然成為最吸睛的焦點。

日系品牌RMK今年適逢品牌20週年，特別找來日本畫家佐藤翠共同打造「Color Closet」耶誕彩妝系列。兩款盛妝組合除了有著精美的限定包裝作為話題外，最重要的是，一次集結各款最新彩妝，內容超值豐富，剛好搭配SOGO百貨忠孝館週年慶檔期首賣，還享有9折優惠。

其中的RMK「銀幻魔鏡彩妝組」涵蓋一款上、下兩層的彩妝盤：上層為勃艮第酒紅、黑銀、 紫棕色、黑色、粉紅色的5色眼影， RMK蜜粉餅， 黑色的捲翹分明睫毛膏N 01；下層為秋季最新推出的3D凝霜粉餅並附有刷具，以及可描繪出細緻光澤的光采筆；另外還搭配莓果珠光的誘光蜜唇采EX-02、裸粉色調的蜜光口紅 01，以及可作為眼影或頰采的眼頰雙采筆01。從粉底、眼妝到唇妝，幾乎整張臉用得到彩妝都包了。

另一組RMK「魅惑之愛彩妝組」，則是由品牌創意總監KAORI精心挑選出摩卡棕、粉紅、綠色、銀白的4款眼影色調；三色修容融合粉紅、嬰兒粉及白色，呈現紅潤透明感；棕紅色的霧采睫毛膏N增添雙眸神韻；誘光水感唇蜜則為紅寶石般的色澤。外盒則是藝術家佐藤翠特別彩繪設計的化妝盒，內附鏡子，方便外出補妝或是旅行攜帶用。