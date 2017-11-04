百貨特色餐廳 全台首店誘味蕾

〔記者凃盈如／台北報導〕SOGO近來引進二間特色小餐廳，讓百貨的美食更有特色、精緻升級！進駐的2家店分別是旅泰必訪的泰式料理餐廳NARA Thai Cuisine及吉天婦羅進駐，皆為全台首店，並於昨日正式開幕。Nara Thai Cuisine由國內代理紐約早餐女王Sarabeth’s、知名義大利料理Capricciosa的金田餐飲引進，擁有72坪空間、提供90席座位，平均客單價約落在570元。迎接開幕，品牌推出台灣獨家料理「椰絲香柚魚」，特別開發台灣獨有的麻豆文旦為主要料理食材，並推出擁有泰北傳統風味的「酥炸桑葉」搭配獨特醬料，為台灣首見、首賣料理。此外，品牌特別從泰國進口獨家配方咖哩，尤以香氣十足、溫醇濃厚的瑪莎曼咖哩搭配軟嫩的牛肉為一絕，是不可錯過的餐點。慶祝開幕，即日起至12月3日，來店用餐並於Facebook打卡，可享單點泰式奶茶買一送一優惠。
另一家「吉天婦羅KICHI」，亦為SOGO獨家首店，消費者可在店中嚐到爽口不膩、滋味純粹的升級版天婦羅，是國內代理BELLINI、Mo-Mo-Paradise、天吉屋的「三澧企業」自創品牌。為人稱道的是，「吉天婦羅KICHI」提供現做、分次上菜的桌邊服務，讓消費者可吃到溫度絕佳、酥脆的天婦羅料理，且由職人掌握不同食材的麵衣厚薄，在包裹著麵衣、下鍋油炸後，利用麵衣裡的高溫內循環「蒸熟」食材，每一口都保有蔬菜及海鮮的鮮甜多汁，套餐價格帶約450至900元。