《鋼鐵 廚之藝》細節玩美，實用何必屈就？！

2017-10-27

記者凃盈如／台北報導

北歐設計忠於自然、講究功能，以單純的材質運用，設計出機能強大且貼近生活的器物與家具，令人著迷。這些帶有獨特工具性美感的物件，再透過基礎的顏色詮釋之後，更去除了雜音，在其中清楚看見北歐設計的專注精神。

忠於材質、對於細節講究的極致追求，不僅僅在家具上可看到，就連在生活的各種小配件上，也可瞧見北歐設計的這類傾向。

丹麥當地無人不知的By Lassen，則以丹麥建築史上非常重要的設計兄弟檔Mogens Lassen & Flimming Lassen為靈魂人物，他們取材於建築外型設計生活用品，往往不是讓人一眼就愛上，但在堅實的品質之中，卻潛藏耐人尋味的高雅魅力。

丹麥家喻戶曉的設計品牌Stelton，專注於不鏽鋼材質，其經典商品如Viking 英雄黑刀，以及啄木鳥暖瓶等，都是許多設計迷家裡必備的良品，前者一體成形的單片不鏽鋼設計，讓清洗保養更便利，圓角握柄，則確保持握刀把時不易滑手、切菜時更為順手；後者則將森林中可愛的啄木鳥簡化為設計語彙，勾勒北歐自然氣息，獨特的滑蓋、防側漏壺嘴等，讓它成為北歐人愛用的代表性商品。

圖片提供／北歐櫥窗、Verpan、Stelton、森／CASA、Vipp