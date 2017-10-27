《廚房 基本功》東西不用多，但要美觀、耐用！

2017-10-27

記者凃盈如／台北報導

設計迷期待已久，丹麥絕美廚具品牌Vipp終於進駐台灣。這個帶點神秘感的品牌，因為對於設計細節到位的堅持，在世界各地擁有不少鐵粉，甚至有消費者只看了型錄，就從黎巴嫩跨海向丹麥總部下訂整套廚具。品牌除了歐美之外，如今首度進入亞洲市場，且選擇了同樣對於設計有高度執念的森／CASA合作，旗艦店落腳台北市內湖區。

代理Vipp的森／CASA 總監毛鈺婷，出自於對於Vipp的欣賞，鼓起勇氣主動聯絡，後來，Vipp受到她的積極與熱情感動，很快地派人遠從丹麥飛到台灣洽談，雙方一拍即合，Vipp隨即決定來台展店。

「你所需要的東西不用多，但每一件都必須非常美觀、還可以用得長久。」Vipp CEO Kasper Egelund說。許多Vipp的使用者，最初可能都是從一只垃圾桶買起。

Vipp的創立，源自於1939年，丹麥設計師，亦為鋼鐵物件製作職人 Holger Nielsen，為了想在妻子的髮廊，貼心擺放一個只要輕踩、不費力就能打開的垃圾桶開始。這只腳踏式垃圾桶，有著可以穩固的寬大底盤、易清潔的頂蓋，方便搬移的側耳，以及為了不刮傷地板而設計的底部橡膠，每個細節足見設計師的用心，它更在2009年，被選入紐約現代藝術博物館（MoMA），成為永久藏品，有許多設計學院的學生存了一筆零用錢，為的就是購入一款Vipp垃圾桶。

Vipp也設計燈具、桌子等家具，但幾乎每個範疇都只有一個系列的商品，廚房嚴格說來只有三種品項：中島、高櫃、低櫃，依照廚房的尺度與空間特性，去做彈性變化。

圖片提供／Vipp、森／CASA、BergHOFF、K’space