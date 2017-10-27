古又文致敬李安 胡士托風波嬉皮風

2017-10-27

〔記者王瀅娟／台北報導〕台灣服裝設計師古又文再度於東京時裝週發表Johan Ku Gold Label 2018春夏「Elliot」系列，向來以電影作為創作靈感的他，此次以李安執導的「胡士托風波」男主角Elliot為靈感，將嬉皮風做出有別於波西米亞的現代感詮釋。

獨家印花是古又文每季的創作焦點之一，此次仍與英國攝影師Andrew Penketh共同創作，色彩繽紛的主視覺印花由花草、嬉皮風織品、皮革流蘇、吉他、反戰符號等組成。另一個有趣的印花是打火機，古又文將打火機以不同的比例呈現，有時碩大如建築，有時細緻到近看才發現是格紋或條紋的組成元素。古又文表示，打火機圖案其實源自主視覺印花，他覺得很有趣，因為很少人會用打火機表現嬉皮風，但它又是抽草本植物時會用到的工具，因此要求攝影師單拍給他使用，雖然看起來很台，但實際上是在英國雜貨店買到的打火機，讓他覺得這也是一個世界共通的符號。

雖然是嬉皮風，但整個系列不見手染或麂皮流蘇等常見元素，改以虹彩色應用在襯衫式洋裝、西裝外套、套頭上衣、寬管長褲等易於穿搭的服裝單品上，讓嬉皮風更具現代感。

為慶祝12度登上東京時裝週，Elliot系列將在11月11日於官網舉行一日限定的快閃預購活動，同時將有名額限定的粉絲回饋活動。