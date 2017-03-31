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東京時裝週 古又文華麗緹花

2017-03-31

〔記者王瀅娟／台北報導〕服裝設計師古又文於東京時裝週發表旗下Johan Ku Gold Label秋冬新裝，與以往不同的是沒有舉辦動態秀，而是與日本造型團隊合作拍攝視覺影像，再於網路發表搭配靜態展方式呈現。

古又文表示，這次已經是第11次參加東京時裝週，因此想換個方式與買家溝通。新作照片除了於官網發表，東京時裝週官網也會發布，搭配靜態展示。古又文說，作秀除了現場的300位觀眾外，其他都是靠圖片與媒體傳達訊息，因此他這次嘗試用不同的方式發表，也可以讓品牌愛好者知道官方銷售網站，可直接與消費者互動，未來也將思考推出更多不同形式的發表會。

秋冬「Slade」系列創作靈感來自電影「絲絨金礦（Velvet Goldmine）」，古又文將電影主角Slade糾結迷離的愛恨情仇與華麗搖滾的電影基調，轉化為各式印花單品與針織圖案緹花服裝，與英國攝影師Andrew Penkens共同創作的數位印花貫穿此系列，創造迷離而華麗的整體印象。擅長針織的他本季亦開發具華麗皮草感的針織單品，以及六色撞色緹花針織，包括紅、橙、黃、綠、藍、紫與黑色底色，突破以往的素色設計，面料再升級。

圖片提供：Johan Ku

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  • 具華麗皮草感的針織單品是Johan Ku秋冬設計重點。

    具華麗皮草感的針織單品是Johan Ku秋冬設計重點。

  • 六色撞色緹花單品是Johan Ku秋冬重點。

    六色撞色緹花單品是Johan Ku秋冬重點。

  • Johan Ku與英國攝影師Andrew Penkens共同創作的印花，出現在秋冬眾多單品上。

    Johan Ku與英國攝影師Andrew Penkens共同創作的印花，出現在秋冬眾多單品上。

  • 設計師古又文（左）與日本銀座Dover Street Market選品店買手合影。

    設計師古又文（左）與日本銀座Dover Street Market選品店買手合影。

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