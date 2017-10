《不思議！大爆款：洗版T》

2017-10-20

記者方惠宗/專題報導

滑不完的Logo T恤、標語T恤

從Dior推出一件印有「We Should All Be Feminists」(我們都該是女權主義者)的T恤開始,這件簡單必備品一下子充滿人生態度,任你下半身穿著薄紗長裙,或是隨便一條版型不差的靛色牛仔褲就很有型,尤其在網路社交圈更是鋪天蓋地,辨識性與超高曝光度不只形成「視覺暫留」,還進一步「記憶永存」,堪稱世紀「洗版T」。

「這和50、60年代普普風潮有相同的意境,」Yutopia說:「品牌賦予它的意義,讓它成為一件有爭議性的『奢侈品』;生活即藝術,將同理複製到時尚,也通用。」

烏鴉也說:「大大的Logo猖狂地印在衣服上,你說這是時尚還是潮流思維?但業績就是賣到嚇嚇叫,為什麼?因為消費者現在要的就是這種惹眼的風格。」

價位帶從萬元或千元、品牌們針對各種口號發想,包括以充滿無俚頭文化的創意圖騰彼此較勁。更厲害的是,那些不少要價萬元起跳名牌T恤數量很少又搶手,精品店裡不得不以VIP優先。換句話說,想買T?還得先買些其他品項、「加值」一番。

圖片提供/Artifacts、Burberry、Céline、Chanel、Dior、Louis Vuitton、TUANTUAN、Gucci