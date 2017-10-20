《不思議！大爆款：洗版T》

記者方惠宗／專題報導
滑不完的Logo T恤、標語T恤
從Dior推出一件印有「We Should All Be Feminists」（我們都該是女權主義者）的T恤開始，這件簡單必備品一下子充滿人生態度，任你下半身穿著薄紗長裙，或是隨便一條版型不差的靛色牛仔褲就很有型，尤其在網路社交圈更是鋪天蓋地，辨識性與超高曝光度不只形成「視覺暫留」，還進一步「記憶永存」，堪稱世紀「洗版T」。
「這和50、60年代普普風潮有相同的意境，」Yutopia說：「品牌賦予它的意義，讓它成為一件有爭議性的『奢侈品』；生活即藝術，將同理複製到時尚，也通用。」
烏鴉也說：「大大的Logo猖狂地印在衣服上，你說這是時尚還是潮流思維？但業績就是賣到嚇嚇叫，為什麼？因為消費者現在要的就是這種惹眼的風格。」
價位帶從萬元或千元、品牌們針對各種口號發想，包括以充滿無俚頭文化的創意圖騰彼此較勁。更厲害的是，那些不少要價萬元起跳名牌T恤數量很少又搶手，精品店裡不得不以VIP優先。換句話說，想買T？還得先買些其他品項、「加值」一番。
圖片提供／Artifacts、Burberry、Céline、Chanel、Dior、Louis Vuitton、TUANTUAN、Gucci