《不思議！大爆款：超大包超熱賣》

記者方惠宗／專題報導
大包包又回來了，而且還是「XXL」的超巨尺碼！
Burberry 2017年9月系列出現一系列「The Giant」雙面格紋托特包，不僅以此宣告「格紋回歸」，這款大到拖地的巨型雙面格紋托特包不僅成了潮流話題，網路訂單更是接到手軟。
Céline「包」如其名的Big Bag也脫穎而出，成為品牌全新瑰寶；軟裸小牛皮精製而成，備有大型及中型兩款不同尺寸，可上肩亦可手提，刻意不加漆邊修飾的包緣更富細膩之美，成了店上熱賣品。
圖片提供／Burberry、Céline
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記者方惠宗／專題報導
大包包又回來了，而且還是「XXL」的超巨尺碼！
Burberry 2017年9月系列出現一系列「The Giant」雙面格紋托特包，不僅以此宣告「格紋回歸」，這款大到拖地的巨型雙面格紋托特包不僅成了潮流話題，網路訂單更是接到手軟。
Céline「包」如其名的Big Bag也脫穎而出，成為品牌全新瑰寶；軟裸小牛皮精製而成，備有大型及中型兩款不同尺寸，可上肩亦可手提，刻意不加漆邊修飾的包緣更富細膩之美，成了店上熱賣品。
圖片提供／Burberry、Céline