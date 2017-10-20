《不思議！大爆款：超大包超熱賣》

2017-10-20

記者方惠宗／專題報導

大包包又回來了，而且還是「XXL」的超巨尺碼！

Burberry 2017年9月系列出現一系列「The Giant」雙面格紋托特包，不僅以此宣告「格紋回歸」，這款大到拖地的巨型雙面格紋托特包不僅成了潮流話題，網路訂單更是接到手軟。

Céline「包」如其名的Big Bag也脫穎而出，成為品牌全新瑰寶；軟裸小牛皮精製而成，備有大型及中型兩款不同尺寸，可上肩亦可手提，刻意不加漆邊修飾的包緣更富細膩之美，成了店上熱賣品。

圖片提供／Burberry、Céline

  • Céline 2017秋冬系列，棕櫚綠標語毛毯，37,000元。

    Céline 2017秋冬系列，棕櫚綠標語毛毯，37,000元。

  • Céline 2017秋冬系列以超大毛毯為服裝增添新趣味。（美聯社）

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  • Céline 2017秋冬系列，Big Bag深澄黃小牛皮肩背提包奪目登場。

    Céline 2017秋冬系列，Big Bag深澄黃小牛皮肩背提包奪目登場。

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  • Burberry格紋回歸，巨型雙面格紋托特包成了潮流指標，66,000元。另有中型款，41,000元。

    Burberry格紋回歸，巨型雙面格紋托特包成了潮流指標，66,000元。另有中型款，41,000元。

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    Burberry格紋回歸，巨型雙面格紋托特包成了潮流指標，66,000元。另有中型款，41,000元。

  • 大得出奇！Burberry 2017年9月系列出現一款的超巨大雙面格紋托特包。

    大得出奇！Burberry 2017年9月系列出現一款的超巨大雙面格紋托特包。