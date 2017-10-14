Jamei Chen慶30週年 解構經典設計─以往作品重新注入新意 風衣式洋裝斜肩突破正式感 呈現不同華麗

2017-10-14

〔記者王瀅娟／台北報導〕Jamei Chen慶祝30週年，於「另空間」舉辦30週年大秀，回顧過去30年最具意義的經典作品，加以改造、重製出30套全新作品，謝幕時設計師陳季敏領著她的設計團隊一起現身，陳季敏感性發願：「希望Jamei Chen能永續經營，給有熱情、喜歡服裝的朋友加入這個舞台。」

陳季敏認為，質感好的衣服可以經得起時間的考驗，顧客30年來也累積了不少衣服，但有可能因為身材改變了，或是其他原因而不再適合，讓她思考如何讓顧客可以再重新穿上這些衣服，促成重新解構經典設計的契機。整場秀以招牌的影像衣為起點，「我認為影像是最能代表當代的，拍攝的瞬間便記錄下當代的情況。」緊接著是一系列的解構重組系列，簡單的素面羊毛外套解構加上影像衣料後，變成風衣式的長洋裝；斜肩的風衣突破正式感，轉變成個性十足的單品。最後則呈現陳季敏創業時專精的高級訂製服，將原本簡約的禮服加上古董珠寶裝飾，增添華麗感，卻依然非常Jamei Chen。

陳季敏表示，走過30年，最要感謝的是工作夥伴，「品牌能走到今天，是因為有很多朋友與專業人士，支撐這個品牌到現在。」在她的團隊中，不乏一起工作10幾20年的夥伴，「做品牌到現在，我感覺到要負起一些社會責任，希望能給夥伴們一個安定的工作環境。」