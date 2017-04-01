Jamei Chen×而今禾 茶香生活美學
2017-04-01
〔記者王瀅娟／台北報導〕Jamei Chen再度攜手日本天然素材工房「而今禾」，於品牌天母「另空間」舉辦春季聯展，以「茶」為連結點，集結日本和紙藝術、茶道文化、陶藝器皿與服裝配件，展現日本傳統藝術美學傳遞的簡單樸素與恬靜，與Jamei Chen對生活美學的追求相符。
工藝、自然與環保是而今禾品牌中心思想，春夏服裝使用日本製造的傳統工藝織布，創作出擁有濃厚日本風格的舒適服裝，服裝剩餘的布料則搭配編織製作手袋，造型彷彿裝茶具的茶袋。
以茶為出發點，邀請和紙藝術家森田千晶創作和紙茶屋，雖是薄薄的紙張，卻奇妙地隔出兩個世界，讓參觀者可以入內體驗靜謐的日本茶室空間。
展覽開幕茶會邀請「櫻井焙茶研究所」共同經營者今泉勝仁先生示範創新日本茶道，他所使用的SSS品牌茶具與而今禾創辦人西川弘修先生創作的陶瓷器皿亦為展覽的一部分。
Jamei Chen×而今禾春季藝術聯展即日起展出至6月底，看展拍照打卡即可享「另空間」商品與Dears天母餐點95折。
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