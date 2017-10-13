王偉忠短髮賞宇舶 大讚實在好錶

2017-10-13

〔記者林欣若／台北報導〕瑞士鐘錶品牌宇舶錶（Hublot）與多明尼加雪茄品牌Arturo Fuente都強調追求完美的品牌精神，雙方多次聯名，彰顯精緻頂級的生活品味，今年再推出3款聯名錶款，Arturo Fuente執行長Carlito Fuente表示：「這款腕錶再次榮耀展現了Fuente雪茄和宇舶錶共有的卓越匠心精神，我們希望這段伙伴關係能夠長長久久，不斷激盪出更美的火花。」

對材質非常講究的宇舶錶分別以鈦金、皇金（King Gold）、青銅打造3款聯名錶款，精雕鈦金款在錶殼及錶圈上以精雕技法細緻刻出菸草葉重疊交錯圖紋，錶盤和錶帶均為象徵加勒比海的湛藍色色調；皇金款的錶圈及錶冠均由皇金打造，並飾以精心雕琢的圖案，致敬Fuente雪茄廠，錶殼雕刻煙葉圖案，錶圈鐫刻舊殖民時期哈瓦那房屋的經典地磚圖紋，以及Fuente家族的「X」標誌；青銅款利用青銅的物理特性，錶殼顏色將隨著時間的推移而變化，並與錶帶和錶盤所選擇的草綠色相匹配。

知名製作人王偉忠出席發表會，他說自己不戴戒指和項鍊，手錶是他唯一的飾品，因此特別講究，他喜歡實戴又好搭配的運動錶款，這幾年開始注意宇舶錶，很喜歡它的流行外型以及輕盈材質，最近他剛把留了35年的長髮剪短，認為這個造型更符合他現在的年紀，他從小就對外型非常注重，他認為年紀大的男人一定要運動，維持體態比品味更重要。