全國電子Digital City台中店 闊闢電競館─全台第二家店進軍中台灣 大坪數.大電視.大效能電競產品

〔記者吳佩樺／台中報導〕全國電子拼轉型，持續「全國電子」和「Digital City」雙品牌策略。5月在高雄開設旗下首家新型態3C通路「Digital City」，4個月內快速展店第二家，進軍台中，插旗中台灣。
Digital City台中店位於公益路二段上，相鄰燦坤3C，形成二大通路拼戰的局面。 全國電子強調並非衝著燦坤3C而來，單純恰巧這兒有適合的大坪數店址，於是就開了。
Digital City台中店共二層樓、200多坪。相較高雄首店著重新科技體驗，例如物聯網概念館；台中店則以「電競」為亮點，引進華碩、宏碁、微星完整電競產品線，打造3大專館，例如展示宏碁要價20多萬元的曲面筆電。
全國電子總經理林政勳表示：「Digital City高雄店開幕至今4個月，整體業績翻倍。其中，資通訊產品銷售多1倍以上，同步帶動家電有超過5成的成長，以手機、電腦、吸塵器最為熱賣。」全國電子目前包含Digital City在內共328家門市，目標5年內Digital City展店20家。
Digital City台中店慶祝開幕，10月8日前有眾多優惠活動，包括指定品牌家電享9折；購買全系列電腦或筆電加贈LG K8手機，限量150名；全館單筆滿千元就能參加抽獎，有機會抽中電視等大獎。