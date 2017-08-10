全國電子鳴鼓開學祭─免費延長 筆電保固3年 家電加碼消費萬元以上送好禮

2017-08-10

〔記者吳佩樺／台北報導〕雖然才8月初，3C通路業者已經摩拳擦掌準備搶攻開學商機，全國電子宣布針對開學採購最主要的筆電，首度祭出免費延長保固至3年。

跟往年相比，全國電子今年開學季促銷提早2週起跑。全國電子發言人林政儒表示：「過去開學檔8月中旬才會開始，今年希望拉長戰線，讓整體業績成長5至10%。」

即日起至10月4日，全國電子指定開學電腦享30期0利率，再送頭期款現金。另鎖定華碩、宏碁、聯想三大品牌筆電推出不加價3年保固，總計約30款機型納入優惠。

根據全國電子觀察，開學筆電以15吋賣得最好，多數學生買來取代桌機，熱賣價位約2至2.5萬元。因應電競熱潮，近來類電競筆電成為新寵兒，主因是效能比一般筆電好，價格又比真正的電競筆電低，約2.6至3.6萬元最受青睞。

瞄準外宿族，大小家電亦有同步優惠，包括8月18日前，購買萬元以上指定電視、冰箱、洗衣機，可將聲寶14吋DC扇或Siroca自動研磨咖啡機帶回家。

全國電子上半年打造通路新品牌「Digital City」，首店落腳高雄，該店自5月底開幕以來，業績比原本傳統門市成長50%，替全國電子轉型注入強心劑。持續衝刺業績，「Digital City」開學季特別再規劃家電滿萬元以上送5千元現金折價券活動。同時預告第二家店很快就會跟大家見面，觸角將從台灣南部延伸至中部。