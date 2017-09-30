新光三越日本展 暖場週年慶 ─南西店今開展 名古屋百年老店 Calbee專賣 超萌扭蛋全報到

2017-09-30

〔記者凃盈如／台北報導〕每年令人期待的新光三越台北南西店「日本商品展」，將於今（30）日正式開跑，本次網羅60家日本人氣名物，包括初次來台的日本各地神人級料理、居酒屋必備庶民小吃、 全日本拉麵大賞、超過15道夢幻甜點，以及新光三越首發的Calbee專賣店，另外更獨家引進超人氣女星渡邊直美扭蛋、卡娜赫拉的小動物快閃店，以及日本當地傳統歌舞祭表演，好吃又好玩！

本次日本展亮點，包含獨家登場的 「雞三和親子丼老舖」，是具有117年歷史的名古屋老店，還有知名的洋食「Pomunoki蘋果樹創意蛋包飯」，以及有大阪最強醬油拉麵美名的「金久右衛門醬油拉麵」，而Calbee專賣店首發站，則販售民眾赴日必掃貨的 「薯條三兄弟」、「宇治抹茶、安納芋條」等熱賣商品。

日本展開跑不到一週，新光三越週年慶含北中南共6店，也緊接著於10月5日開打。今年暌違10年，推出化妝品區滿2,000元送200元電子贈品禮券，全館滿5,000元送500元電子贈品禮券、名品單櫃、大家電區、法雅客+[i]Store滿10,000元送500元電子贈品禮券；妝品部分，光是特惠明星組，就達1,000萬組，數量足足比往年增加了20%，是消費者搶貨、囤貨的最佳時機。