父親節送禮 百貨優惠最搭

2017-07-29

〔記者凃盈如／台北報導〕父親節是一年當中，最能夠用溫馨方式體貼父親的時刻，百貨祭出多款特惠與選品，針對不同類型爸爸提出不同的送禮方針，有別於以往的按摩椅、跑步機，今年走與爸爸曬照的取向，推出多款時尚、保養品或生活風格用品，更搭配了百貨折扣，刺激消費，除了為爸爸添購禮品，也是一般消費者購買時尚精品、夏日保養品、智能家電的好時機。

新光三越「夏天卡利High」進入倒數，即日起至8月3日，只要持14大指定銀行信用卡消費，購物累計滿10,000元回饋4%、滿60,000元回饋5%、滿20萬元回饋6%電子贈品禮券，今年擴大回饋，在美食街、超市或餐廳的消費，大小額都能累積回饋。SOGO父親節推出男裝休閒服飾、配件與戶外運動用品、按摩椅、家電與床墊滿5,000元送300元抵用券之外，忠孝館、復興館即日起至8月8日改裝出清，女裝、女鞋、童裝、內衣單筆消費滿3,000元送HAPPY GO點數300點，可累送，回饋無上限，選購禮品之餘也可為自己添購新裝。板橋大遠百於即日起至8月8日，祭出13%加碼優惠，統一時代百貨亦推出搭配聯名卡獨享滿5,000元送300元商品抵用券的回饋。特別的是，統一時代今年針對「懂得品味生活的爸爸」推薦多款好禮，包括Nespresso膠囊咖啡機、巢家居手沖壺，並隨著夏日露營野餐正夯的此際，推薦有露營界的LV之稱的snow peak「Amenity紗網寢室帳」、不鏽鋼露營咖啡壺，揪爸爸野餐出遊。