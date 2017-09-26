美顏自拍神器 水鑽版限量千組

2017-09-26

〔記者吳佩樺／台北報導〕CASIO TR系列相機堪稱妹子們最愛的美顏自拍神器，業者宣布再引進TR80SW施華洛世奇版，全台限量1千組，售價25,990元。

CASIO TR80SW特仕版機身以施華洛世奇水鑽點綴，組合內附精美手鍊以及手拿肩揹二用小牛皮包。內建全新專屬美顏模式，涵蓋自然、自然美白、美白、粉嫩4種美膚效果，並能針對局部進行更細緻的修容，例如平滑肌膚、瘦臉、修飾黑眼圈、提升臉部亮度和立體感等。

此外，搭載3.5吋螢幕，鏡頭二側加入雙LED補光燈，強調在昏暗的環境中亦能美麗自拍。