Casio新美顏相機 膚質水嫩

2017-09-09

〔記者吳佩樺／台北報導〕Casio上市新代美顏相機EX-ZR5100，承襲前一代19公厘超廣角鏡頭，並移植自拍神器TR80系列的美顏功能，能針對膚色、平滑肌膚、臉部亮度等進行更細緻的修飾。且透過智慧調節技術，分析不同的拍攝環境與人物，呈現肌膚最完美的狀態。

此外，內建Make up Art美顏藝術功能，提供優雅、唯美、仙境、懷舊等效果。另主打鮮豔美顏、HDR美顏以及景深效果模式。同時加入慢動作攝影。為方便自拍，配置180度上掀螢幕。共有黑、白、粉三色，售價12,490元。