《養髮護髮 肌本功》 洗髮精，一瓶怎能搞定？

2017-09-22

記者凃盈如／台北報導

雖已步入夏末秋初，但海島型氣候的悶熱，使得頭皮皮脂分泌增加，許多人天天洗頭，但還是出現頭皮癢、毛囊炎或者頭皮屑等問題，留意一些小技巧，可讓頭皮健康不NG。

台北市立萬芳醫院皮膚科暨皮膚雷射美容中心主治醫師花團均表示，近來為了頭皮來求診的病人，多為頭皮癢、毛囊炎、脂漏性皮膚炎等問題所苦，這是因為天氣悶熱使癢的感受更強；而油脂分泌增加，與皮膚共生的皮屑芽孢菌、痤瘡桿菌、金黃色葡萄球菌等也更易滋生，造成毛囊發炎；此外皮屑芽孢菌還會分解皮脂，加重脂漏性皮膚炎症狀。

醫師建議，除了生活作息正常、降低壓力和避免熬夜之外，洗頭的水溫建議約35℃，不宜太高，洗完頭髮至少吹到8成乾，都可以避免此類問題，另外，慎選適合自己的洗髮精，也是一途。

市售洗髮精琳琅滿目，每個人的髮質、頭皮狀況各異，應先了解自己的狀況，選對適當的髮品，而非使用多合一功能的洗髮精。來自法國皮耶法柏醫學美容事業部的蔻蘿蘭，針對各式頭髮的疑難雜症分析，藉由品牌對植物學、生物化學的研究基礎，培育合適並且最有改善功效的植物，提煉出「精純高效的活性成分」，將各類發揮產品最大功效。

其中，針對油性頭皮推出的「控油洗髮精」、「乾洗髮噴霧」，能調理髮根上的皮脂分泌，使頭髮不因油膩而扁塌，蓬鬆有活力。荷那法蕊的RF頭皮養護5號精油，含高濃度薰衣草及柑橘精油，能調理頭皮，為後續吸收做準備，同時淨化並舒緩頭皮，搭配按摩，具促進、活化功效，幫助提升頭皮養護效果；MELALEUCA 白千層抗屑／去角質平衡菁華，一週使用1～2次，則可幫助持久淨化、溫和去除頭皮老廢角質、去除頭皮屑，讓頭皮淨呼吸。

圖片提供／10/10 HOPE、RF荷那法蕊、巴黎卡詩、歐舒丹、蔻蘿蘭、護蕾