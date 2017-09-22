《頭皮健康 不NG》淨化頭皮

2017-09-22

記者凃盈如／台北報導

很多人擔心出油、異味問題，會在夏天特別選用清潔力較強的洗髮精，然而在短暫的清爽感受之後，隨之而來的會是過度清潔，反造成頭皮大量出油。加上夏天紫外線暴量，很多人會有頭皮曬傷的問題。淨化頭皮，讓頭皮保持在平衡的健康狀態，才是對症下藥！

AVEDA創新技術暨產品研發副總監Geoffrey Hawkins分享，頭皮肌膚與臉部肌膚一樣，會因為生活作息改變、季節變化、生理狀態改變而有所轉變。所以不會有固定的肌膚屬性，但透過保養與清潔的流程，正常代謝運作之下，才能讓肌膚達到平衡狀態。AVEDA也建議，將髮絲、頭皮分開來看，挑選適合頭皮狀態的清潔用品，再多一道平衡精華，幫助油水分泌正常，並且增強頭皮的抵禦力，快速恢復健康狀態。

AVEDA於日前推出全新的Pramasana™頭皮淨瑕系列，專注於頭皮的徹底淨化及環境平衡，從根本來改善髮質。Pramasana™來自梵文Prama「基礎」及 Asana「瑜珈平衡儀式」兩字結合。透過海藻萃取、瓊崖海棠油及專利研發乳桿菌的複合潔淨配方，以專利科技將三種天然成分相互作用，有效平衡皮脂分泌、喚醒皮膚本身抵禦力，形成良好的保護屏障對抗外來環境壓力，訴求讓任何一種失衡的頭皮狀況回到健康狀態。

此外，講究純淨、天然的10/10 HOPE則推出uka「頭皮淨化液」，可溫和地洗去頭皮上多餘的油脂，並混合了尤加利、薄荷，加上具有抗菌性的茶樹等天然香氣，創造出清新的清潔感。另外，Grown Alchemist鼠尾草抗氧化洗髮露則講究清潔殺菌、淨化髮根。

圖片提供／10/10 HOPE、AVEDA、PHYTO髮朵、RF荷那法蕊、皮耶法柏、蔻蘿蘭、護蕾