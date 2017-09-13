象印電子鍋 米飯美味升級─採用南部鐵器 打造鑄鐵內鍋 口感多達121種

2017-09-13

〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣人特別喜愛日本電子鍋，煮出來的米飯香Q又鬆軟，今年象印引進結合「南部鐵器」的旗艦級電子鍋來台，注入日本高工藝技術，讓米飯美味再升級。

象印今年將焦點回歸內鍋材質，最新電子鍋NP-WUF10採用來自日本岩手縣的傳統工藝代表「南部鐵器」。南部鐵器源自17世紀，江戶時期茶道盛行，熱衷茶道的藩主「南部」（南部是藩主姓氏）廣聘鑄釜師鑄造茶具，精美鐵器成為貴族名流間送禮餽贈的尊貴象徵，自此掀起南部鐵器風潮至今，在國際間享譽盛名。

象印南部鐵器內鍋強調歷經製模、熔煉、開模、切削、燒鈍五大複雜工序，將約17公斤的脫模原型反覆精密切削至1.8公斤，再以高溫燒鈍去除鐵器雜質才完成。

簡單說，象印把頂級鑄鐵鍋放入了電子鍋，因為鐵的特性，加熱快且均勻包覆，加上廣口淺底鍋型和灶火加熱器等設計，讓米飯更為美味飽滿。此外，可客製化調整出121種口感。

同步上市新品另有360∘除濕機RJ-XAF70、輕巧烘被機RF-ABF20等。除濕機RJ-XAF70首創360∘送風，同時結合乾衣、清淨空氣功能。跟舊式烘被機相比，象印RF-ABF20以梯形出風口取代軟管和烘被袋，具備機身輕巧、使用簡易優點。