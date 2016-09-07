象印全系列新品 居家節能時尚
2016-09-07
〔記者凃盈如／台北報導〕ZOJIRUSHI象印為呼應消費者對家電、家用品的需求，並以美味、節能、便利始終是目標及使命，今年象印推出一系列全新商品，包括壓力IH電子鍋、超級真空保溫電熱水瓶及可分解上蓋保溫杯， 讓居家生活層次再提升。
至於美味，由於炊飯已不再是單純生米熟飯的差別，「飯」已日漸擺脫主菜搭配的角色，日式餐廳中米飯Q彈，帶有甜味的口感，更是重視飲食的消費者所追求，象印在台灣持續推出的壓力IH電子鍋系列有4個系列、8個品項，並推出全新「壓力IH電子鍋NP-ZAF系列」，結合上蓋加壓及IH加熱，精準的壓力與時間控制，調節出多段火力、多種炊煮模式，不只白米，連難炊煮的十穀米、糙米，都能將熱力直達米心，讓美味輕鬆上桌。
另外，全新推出的「Super VE超級真空保溫熱水瓶CV-TWF系列」，專利真空斷熱技術，以雙重斷熱層讓溫度不流失，沸騰斷電2小時後，瓶內仍然維持約90°C高溫。此外，針對外出保溫瓶，象印也推出SM-LA系列量化及全新塗裝的瓶身，讓外出更時尚且輕便，全新的中栓設計，將零件數減少，2步驟即可拆解、組裝，使用更簡單，清洗更方便，是出門逛街、旅行隨身攜帶小幫手。
圖片提供：象印
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