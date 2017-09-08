下週五 旗艦手機點燃戰火─Sony XZ1 15日上市 Note 8同天示威 iPhone 8發表在即再添柴火

2017-09-08

〔記者吳佩樺／台北報導〕下半年旗艦手機大戰開打，下週五（9月15日）勢必非常熱鬧，不只三星Note 8、Sony XZ1都搶在當日同步上市；即將亮相的蘋果iPhone 8外傳台灣列首發，亦同一天（15日）開放預購、22日開賣，新機戰火可說是相當激烈！

面對各大手機廠絲毫不鬆懈，另一LG V30顯得動作稍慢，預計最快10月才有機會登台。不過蘋果iPhone 8的台灣販售時間並未被證實，相信13日（台灣時間）發表會後就會有答案。

雙主相機是時下旗艦手機趨勢，蘋果iPhone 8推測有新突破，且用上OLED螢幕，價格恐怕創新高。三星Note 8打造業界唯一雙OIS光學防手震；LG V30首推F1.6大光圈。Sony XZ1雖然沒跟進，亦有獨門絕技，首創手機3D即時掃描。

Sony XZ1昨日公布單機售價20,900元，在各家新機漲價的情形下，堪稱親民價。主打的手機3D掃描，只要透過鏡頭掃描，1分鐘就能建立3D立體圖像，提供頭部、臉部、食物與不規則物品模式。製作完成的3D圖像後續可用在AR互動、3D貼圖、3D列印等。相機部分比起上半年旗艦新增了微笑預拍和自動追焦連拍功能。

此外，Sony XZ1另一小尺寸姐妹機XZ1 Compact確認9月下旬買得到，單機售價17,900元。二款外型、功能差不多，最大的差異在於XZ1搭載5.2吋Full HD HDR螢幕；XZ1 Compact則是4.6吋HD螢幕。