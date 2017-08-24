下週IFA Sony尬LG

德國柏林消費電子展（IFA）下週登場，三星Note 8已搶先亮相，展場新手機焦點落在Sony和LG身上。
Sony傳言端出XZ1、X1、XZ1 Compact三款手機，其中XZ1鎖定主流旗艦市場。新機可望導入名為全像素連續拍攝的相機技術，讓對焦速度更快，達到精準捕捉影像的拍攝效果。
此外，LG早已預告會發表旗艦V30，根據網路爆料照片，V30將取消前代的第二小螢幕設計，讓整支手機的屏占比更大。此外，後置雙鏡頭的功能會更強大，不只加入F1.6大光圈，超廣角鏡頭亦會超越前代。
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德國柏林消費電子展（IFA）下週登場，三星Note 8已搶先亮相，展場新手機焦點落在Sony和LG身上。
Sony傳言端出XZ1、X1、XZ1 Compact三款手機，其中XZ1鎖定主流旗艦市場。新機可望導入名為全像素連續拍攝的相機技術，讓對焦速度更快，達到精準捕捉影像的拍攝效果。
此外，LG早已預告會發表旗艦V30，根據網路爆料照片，V30將取消前代的第二小螢幕設計，讓整支手機的屏占比更大。此外，後置雙鏡頭的功能會更強大，不只加入F1.6大光圈，超廣角鏡頭亦會超越前代。