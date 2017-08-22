三井台中港OUTLET 打造海港購物 昨動工明年迎賓 結合海洋時尚休閒規劃全方位

〔記者凃盈如／台中報導〕隨著台中市的人口在7月底達到277萬 人，晉升為台灣第二大都市，對於振興中台灣海線經濟具代表性意義的MITSUI OUTLET PARK台中港，於昨（21）日舉辦動工典禮，藉由得天獨厚的海港地理位置，打造台灣首座結合海洋旅遊、時尚生活與休閒娛樂的海港購物中心。
MITSUI OUTLET PARK台中港整體佔地54,000坪，樓地板面積共18,000坪，建築方面，由來自美國洛杉磯擁有豐富商空設計經驗的MIX STUDIO WORKS事務所操刀，將以ENJOY THE VOYAGE OF STYLE為概念，打造獨具海港悠閒氛圍、強調舒適開放的購物環境；施工單位，由本次承攬世大運工程的瑞助營造負責，整體規劃為1樓，僅面海的北側規劃為2層樓，將規劃海景餐廳以及景觀露台。三井表示，由於目前為止各項許可順利取得，預定的2018年底開幕時程，沒有問題。
營業規模方面，MITSUI OUTLET PARK台中港第一期規劃160間店舖，三井不動產株式會社常務執行役員船岡昭彥表示，除了廣納國內外知名品牌，提供平價、一流的優質商品，也包含日系餐飲、摩天輪等娛樂設施，期待提供每個年齡層的消費者都能在outlet度過愉快的一天。至於交通的部分，三井目前和台中市政府協調，爭取將市公車路線延伸、規劃接駁，預計將結合台中港、高美溼地、梧棲漁港，構成生態旅遊觀光的重要景點。