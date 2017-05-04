| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
公務員年改初審通過 18％、所得替代率待協商 菲軍用直升機傳墜毀 目前已知3死1傷 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

三井在台中港投資OUTLET 中議會朝野評價大不同

2017-05-04  19:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕日本三井不動產集團在台中港投資興建Outlet Park，市議會今日進行民政財經聯席專案報告時，藍營市議員李中質疑市府吹噓膨風；綠營市議員楊典忠則說，市府配合企業投資發展海線應予肯定，這也表示胡市長做不到的，林市長做到了。

市府指出，三井在台中港興建Outlet Park，三井不動產集團與台灣港務公司去年在市長林佳龍、議長林士昌見證下，完成土地簽約儀式，目前也完成地籍分割、交通影響評估、用水計畫審查及環境影響評估，正進行防火避難綜合檢討審查，預計明年底完工並開幕。

市議會民政、財經聯席會議今日進行「三井Outlet開發進度及經濟效益評估」專案報告，李中率先發難說，外界盛傳三井投資額將從原先的50億元縮減為25億元，投資規模腰斬減半，市府竟然大肆宣傳；他強調，這是「B咖」投資案不是「A咖」，市府吹噓膨風。

楊典忠表示，台中縣市合併已經6年多，每位台中市長都非常用心在促進縣市融合、縮短城鄉差距，他拿出三井Outlet環境影響說明書與環保局有條件通過的環評公告說，長期以來海線民眾期待的大型購物中心，市長林佳龍上任2年多就順利達陣，應予市府團隊肯定。

至於藍營議員質疑投資額與經濟效益問題，楊典忠則認為，企業廠商投資一定都有自負盈虧的規劃，公司董監事會比我們還擔心投資虧錢，市議會應該肯定市府招商成功、促進海線發展的努力才對，希望明年底三井Outlet順利試營運。

經發局長呂曜志表示，台中港Outlet Park是三井在台中第一個投資，第一期投資25億元，而商業投資有相關的嚴謹評估程序，尊重三井各階段投資計畫，接下來市府將持續邀請三井在台中有更大規模的投資，帶動地方發展。

廣告
  • 日本三井在台中港興建Outlet，市議員楊典忠認為，市議會應肯定市府努力。（記者黃鐘山攝）

    日本三井在台中港興建Outlet，市議員楊典忠認為，市議會應肯定市府努力。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： MITSUI OUTLET PARK Outlet 三井OUTLET
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：三井在台中港投資OUTLET 中議會朝野評價大不同


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.