三井在台中港投資OUTLET 中議會朝野評價大不同

2017-05-04 19:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕日本三井不動產集團在台中港投資興建Outlet Park，市議會今日進行民政財經聯席專案報告時，藍營市議員李中質疑市府吹噓膨風；綠營市議員楊典忠則說，市府配合企業投資發展海線應予肯定，這也表示胡市長做不到的，林市長做到了。

市府指出，三井在台中港興建Outlet Park，三井不動產集團與台灣港務公司去年在市長林佳龍、議長林士昌見證下，完成土地簽約儀式，目前也完成地籍分割、交通影響評估、用水計畫審查及環境影響評估，正進行防火避難綜合檢討審查，預計明年底完工並開幕。

市議會民政、財經聯席會議今日進行「三井Outlet開發進度及經濟效益評估」專案報告，李中率先發難說，外界盛傳三井投資額將從原先的50億元縮減為25億元，投資規模腰斬減半，市府竟然大肆宣傳；他強調，這是「B咖」投資案不是「A咖」，市府吹噓膨風。

楊典忠表示，台中縣市合併已經6年多，每位台中市長都非常用心在促進縣市融合、縮短城鄉差距，他拿出三井Outlet環境影響說明書與環保局有條件通過的環評公告說，長期以來海線民眾期待的大型購物中心，市長林佳龍上任2年多就順利達陣，應予市府團隊肯定。

至於藍營議員質疑投資額與經濟效益問題，楊典忠則認為，企業廠商投資一定都有自負盈虧的規劃，公司董監事會比我們還擔心投資虧錢，市議會應該肯定市府招商成功、促進海線發展的努力才對，希望明年底三井Outlet順利試營運。

經發局長呂曜志表示，台中港Outlet Park是三井在台中第一個投資，第一期投資25億元，而商業投資有相關的嚴謹評估程序，尊重三井各階段投資計畫，接下來市府將持續邀請三井在台中有更大規模的投資，帶動地方發展。